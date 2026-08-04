Житель Липецкой области незаконно продал переделанную винтовку

Дальнейшую участь фигуранта решит суд. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Грязи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина приобрел пневматическую винтовку, переделал ее и незаконно продал за 50 тысяч рублей. Согласно заключению экспертизы, оружие пригодно для производства выстрела и имеет внесенные конструктивные изменения.

Кроме того, по данным пресс-службы областного УМВД, полицейские уличили фигуранта в хранении взрывчатого вещества метательного действия – бездымного пироксилинового пороха заводского изготовления.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Грязинской межрайонной прокуратуры. Дальнейшую участь фигуранта решит суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.