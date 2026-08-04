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НовостиПроисшествия4 августа 2026 9:07

Житель Липецкой области незаконно продал переделанную винтовку

Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Дальнейшую участь фигуранта решит суд.

Дальнейшую участь фигуранта решит суд.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В городе Грязи завершили расследование уголовного дела в отношении 26-летнего местного жителя. Мужчина приобрел пневматическую винтовку, переделал ее и незаконно продал за 50 тысяч рублей. Согласно заключению экспертизы, оружие пригодно для производства выстрела и имеет внесенные конструктивные изменения.

Кроме того, по данным пресс-службы областного УМВД, полицейские уличили фигуранта в хранении взрывчатого вещества метательного действия – бездымного пироксилинового пороха заводского изготовления.

В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором Грязинской межрайонной прокуратуры. Дальнейшую участь фигуранта решит суд. Обвиняемому грозит до 8 лет лишения свободы.