Липецким компаниям вернули более 65 млн рублей за трудоустройство отдельных категорий граждан

Размер зарплаты у трудоустроенного сотрудника должен быть не ниже 1,5 МРОТ – 40 640 рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области 262 компаниям компенсировали более 65,5 миллиона рублей за трудоустройство отдельных категорий граждан в течение последних 5 лет. Благодаря субсидированию постоянную работу нашли 1209 жителей. Об этом стало известно из сообщения регионального отделения Социального фонда России.

– Сегодня работодателям полагаются выплаты за прием на работу ветеранов боевых действий СВО, граждан, уволенных с военной службы и членов их семей, людей с инвалидностью и др. категорий. Подробный перечень и условия программы опубликованы на сайте СФР, – рассказали специалисты.

В СФР пояснили, если работодатель хочет получить субсидию, то предприятию следует устроить гражданина на основании трудового договора на полную ставку и полный рабочий день. При этом размер зарплаты у трудоустроенного сотрудника должен быть не ниже 1,5 МРОТ (40 639,5 рублей). Еще одно условие – отсутствие у компании задолженностей по уплате страховых взносов.

Уточняется, что компенсация работодателю производится после первого, третьего и шестого месяцев работы трудоустроенного гражданина. Размер выплаты для граждан без инвалидности суммарно составит 3 величины МРОТ с учетом страховых взносов. Для граждан с инвалидностью, трудоустраиваемых в организацию, – 6 МРОТ. В 2026 году минимальный размер оплаты труда составляет 27 093 руб.