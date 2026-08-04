В Липецке управляющую компанию заставили стереть рекламу наркотиков на фасаде здания

В настоящее время надпись, пропагандирующую распространение наркотиков, удалили. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Липецке на фасаде здания, в котором располагается кулинарная студия для детей и компьютерный клуб, была нанесена реклама запрещенных веществ. Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, надпись содержала информацию о возможности заработка путем совершения преступления – доставки наркотических средств. Рекламу в ходе проверки антинаркотического законодательства обнаружили сотрудники надзорного ведомства. Они потребовали от управляющей организации устранить эту надпись.

– Прокурор внес в адрес руководителя управляющей компании представление. В настоящее время надпись, пропагандирующая распространение наркотиков, стерта. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, – прокомментировали в прокуратуре Липецкой области.