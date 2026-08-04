Жительницу Липецкой области осудят за ДТП, в котором погиб 48-летний мужчина

Автомобилистке грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Тербунском округе скамья подсудимых ожидает 43-летнюю местную жительницу. Ее обвиняют в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека. По данным пресс-службы областной прокуратуры, ДТП с летальным исходом произошло 31 мая. В тот день женщина за рулем «Хендая» спешила на вокзал встречать дочку. Выезжая со двора на проезжую часть задним ходом, она не убедилась в безопасности маневра и допустила столкновение с мопедом под управлением 48 летнего водителя.

– В результате дорожно транспортного происшествия мужчина получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался на месте аварии. Обвиняемая не признала свою вину, – сообщили в надзорном ведомстве.

В ходе расследования правоохранители провели несколько автотехнических судебных экспертиз и собрали достаточно доказательств вины автомобилистки. Дальнейшую ее участь решит суд. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы.