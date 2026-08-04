Липчанку приговорили к 200 часам обязательных работ за ножевое ранение знакомого

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Усманском округе огласили приговор 24-летней местной жительнице. Девушку осудили за ножевое ранение, которое она причинила своему знакомому. По данным объединенной пресс-службы судебной системы Липецкой области, инцидент произошел в ноябре прошлого года на почве личных неприязненных отношений. Обвиняемая схватила нож и ударила потерпевшего в нижнюю левую область живота. Телесное повреждение квалифицировали как легкий вред здоровью.

Подсудимая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. С учетом смягчающих обстоятельств суд приговорил ее к 200 часам обязательных работ. С девушки в пользу потерпевшего взыскали 100 тысяч рублей за моральный вред и 54 тысячи – в счет процессуальных издержек.