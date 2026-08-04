За кражу денег со счета отца жителя Ельца оштрафовали на 100 тысяч рублей

Молодому человеку придется заплатить штраф в доход государства. Фото: Алексей ФОКИН.

В Ельце осудили 21-летнего местного жителя. Молодой человек украл с банковского счета отца в общей сложности 15 100 рублей. Как сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Липецкой области, преступление он совершил в феврале. Со своего телефона ельчанин вошел в личный кабинет отца на площадке банка, а затем стал покупать за его счет товары в автомагазине и оплачивать услуги.

– Подсудимый вину признал полностью, раскаялся в содеянном, добровольно возместил причиненный материальный ущерб в полном объеме, – уточнили в пресс-службе судов региона.

Теперь молодому человеку придется заплатить штраф в доход государства в размере 100 тысяч рублей – по 25 тысяч рублей в течение четырех месяцев.