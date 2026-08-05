Над Липецкой областью в ночь на 5 августа перехватили БПЛА

Дроны уничтожили над 17 регионами нашей страны. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В ночь на 5 августа Липецкая область вновь оказалась в числе атакованных ВСУ субъектов России. В Минобороны РФ подтвердили информацию о том, что над территорией нашего региона перехватили БПЛА. Всего в небе над Россией сбили 475 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Дроны уничтожили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Крым, Республики Татарстан, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей.