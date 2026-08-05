С января по июнь жителям Липецкой области выдали более 3 тысяч ипотечных кредитов

Общая сумма по оформленным кредитам превысила 11,5 миллиарда рублей. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Липецкой области отмечается рост ипотеки. По данным пресс-службы регионального отделения Банка России, с января по июнь жителям выдали более 3 тысяч ипотечных жилищных кредитов. Это на 55% больше, чем год назад. Общая сумма по оформленным кредитам превысила 11,5 миллиарда рублей.

Специалисты отметили, что ипотека ускорилась в июне – липчане заключили договоров почти на 2,7 миллиарда рублей. Жители надеялись, что с этого месяца условия по семейной ипотеке будут модифицированы. Однако вступление в силу изменений перенесли на более поздний срок.

Ранее ипотечная активность липчан наблюдалась в январе. Это было связано с тем, что с февраля ужесточались условия по семейной ипотеке – начинало действовать правило «одна семья – одна льготная ипотека», супруги должны выступать созаемщиками.

Как сообщили в липецком отделении Банка России, в июне средний срок ипотеки составил 25 лет, а средневзвешенная ставка – 9,7%.