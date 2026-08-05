В Липецкой области предприятие задолжало работникам более 8 миллионов рублей зарплаты

В настоящее время зарплату работникам выплатили полностью. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Добринском округе проверили исполнение трудового законодательства в АО «Добринское АТП». Сотрудники прокуратуры установили, что у транспортного предприятия перед 35 работниками образовалась задолженность по заработной плате на общую сумму более 8 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе надзорного ведомства, долг взыскали в судебном порядке.

Кроме того, прокуратура внесла руководителю компании представление, а также возбудила дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ – невыплата в установленный срок заработной платы, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.

– Благодаря принятым мерам реагирования права граждан восстановлены, зарплата им полностью выплачена, – прокомментировали в прокуратуре Липецкой области.