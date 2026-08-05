Компанию в Липецкой области наказали на 220 тысяч рублей за загрязнение реки Усмань

В настоящее время компания провела реагентную обработку сточных вод. Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецкой области компанию по выращиванию овощей привлекли к ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Предприятие сбрасывало в реку Усмань сточные воды с превышением концентрации загрязняющих веществ.

– В ходе проверки установлено, что ООО «Овощи Черноземья» сбрасывало в реку Усмань сточные воды с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по 9 химическим показателям, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что юридическое лицо оштрафовали на 220 тысяч рублей, в адрес руководителя предприятия внесли представление, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время компания разработала план мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ и провела реагентную обработку сточных вод.