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НовостиОбщество5 августа 2026 8:17

Компанию в Липецкой области наказали на 220 тысяч рублей за загрязнение реки Усмань

Специалисты выявили превышение допустимых концентраций вредных веществ в сточных водах
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
В настоящее время компания провела реагентную обработку сточных вод.

В настоящее время компания провела реагентную обработку сточных вод.

Фото: Юлия МИРОШНИЧЕНКО.

В Липецкой области компанию по выращиванию овощей привлекли к ответственности за нарушение природоохранного законодательства. Предприятие сбрасывало в реку Усмань сточные воды с превышением концентрации загрязняющих веществ.

– В ходе проверки установлено, что ООО «Овощи Черноземья» сбрасывало в реку Усмань сточные воды с превышением предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ по 9 химическим показателям, – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В надзорном ведомстве уточнили, что юридическое лицо оштрафовали на 220 тысяч рублей, в адрес руководителя предприятия внесли представление, виновное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности. В настоящее время компания разработала план мероприятий по снижению сбросов загрязняющих веществ и провела реагентную обработку сточных вод.