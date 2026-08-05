Жители Липецкой области выберут лучшего участкового в своем регионе

Во второй тур выйдут трое победителей, набравших наибольшее число голосов по итогам 1 этапа. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Липецкой области предстоит выбрать лучшего участкового. В региональном УМВД объявили о старте всероссийского конкурса «Народный участковый-2026». Липчанам напомнили, что ежегодный конкурс среди участковых уполномоченных полиции рассказывает о сотрудниках, которые отвечают за обеспечение правопорядка на подведомственных территориях, знают каждого жителя на своих участках и всегда готовы пресечь любые правонарушения.

Уточняется, что региональные этапы голосования будут проходить с 11 по 20 августа и с 7 по 16 сентября на официальном сайте УМВД России по Липецкой области. В первом этапе конкурса примут участие полицейские из всех муниципальных образований региона. В специальном разделе на сайте будут размещены конкурсные анкеты.

Во второй тур выйдут трое победителей, набравших наибольшее число голосов по итогам 1 этапа. Между этими участниками развернется борьба за звание народного участкового Липецкой области и право представлять регион на всероссийском этапе конкурса, который состоится в октябре.