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НовостиПроисшествия5 августа 2026 9:24

Липчанин в своем доме выращивал в цветочных горшках коноплю и хранил марихуану

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Общая масса изъятой «дурман-травы» превысила 67 граммов. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

Общая масса изъятой «дурман-травы» превысила 67 граммов. Скриншот видео УМВД России по Липецкой области.

В Липецке возбудили уголовное дело в отношении 46-летнего местного жителя. В своем доме мужчина выращивал коноплю и хранил марихуану. Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, полицейские обнаружили в комнате кусты конопли в цветочных горшках, системы вентиляции, освещения и обогрева, а также стеклянную банку с веществом растительного происхождения. Общая масса изъятой «дурман-травы» превысила 67 граммов.

Злоумышленника задержали. По его словам, наркотики он выращивал для личного употребления. Расследование продолжается. С мужчины взяли подписку о невыезде. Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.