Житель Липецка обворовал два гаража на 295 тысяч рублей

Украденное имущество мужчина продал. Фото УМВД России по Липецкой области.

Липецкие оперативники задержали неработающего, ранее судимого 34-летнего жителя областного центра. Мужчину подозревают в двух кражах имущества из гаражей в гаражном кооперативе. Общая сумма причиненного собственникам ущерба составила 295 тысяч рублей.

По информации пресс-службы областного УМВД, в конце прошлого года злоумышленник проломил стену одного из гаражей, проник внутрь и украл автозапчастей на автомобиль «ВАЗ» на сумму 45 тысяч рублей. После этого он проломил стену в соседний гараж и вынес оттуда надувную лодку, рыболовные снасти и другие рыбацкие принадлежности на 250 тысяч рублей. Украденное имущество мужчина продал.

Полицейские возбудили уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Фигуранту грозит лишение свободы на срок до пяти лет.