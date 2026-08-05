Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПТестыНовое на сайтеРеклама
Еще
Радио
Липецк
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 августа 2026 13:00

Липецкие врачи спасли мужчину с раком мочевого пузыря

Пациенту провели сложную эндоскопическую операцию
Юлия МИРОШНИЧЕНКО
Послеоперационный период прошел без осложнений. Фото – канал в MAX главы минздрава Липецкой области Лилии Самошиной.

Послеоперационный период прошел без осложнений. Фото – канал в MAX главы минздрава Липецкой области Лилии Самошиной.

В онкодиспансер в Липецке обратился местный житель с жалобами на кровь в моче. После обследования и консилиума врачи поставили диагноз «рак мочевого пузыря». Как сообщила руководитель областного минздрава Лилия Самошина, в хирургическом отделении пациенту сделали высокотехнологичную видеоэндоскопическую трансуретральную резекцию опухоли. Послеоперационный период прошел без осложнений. Затем последовал курс внутрипузырной химиотерапии. И мужчина пошел на поправку.

Уточняется, что в настоящее время пациент вернулся к своей любимой профессии. Он мастер спорта по волейболу, и достигать смелых целей для него дело привычное. Врачи уверены, что впереди у липчанина – новые победы и большие достижения.