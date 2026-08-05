Липецкие врачи спасли мужчину с раком мочевого пузыря

Послеоперационный период прошел без осложнений. Фото – канал в MAX главы минздрава Липецкой области Лилии Самошиной.

В онкодиспансер в Липецке обратился местный житель с жалобами на кровь в моче. После обследования и консилиума врачи поставили диагноз «рак мочевого пузыря». Как сообщила руководитель областного минздрава Лилия Самошина, в хирургическом отделении пациенту сделали высокотехнологичную видеоэндоскопическую трансуретральную резекцию опухоли. Послеоперационный период прошел без осложнений. Затем последовал курс внутрипузырной химиотерапии. И мужчина пошел на поправку.

Уточняется, что в настоящее время пациент вернулся к своей любимой профессии. Он мастер спорта по волейболу, и достигать смелых целей для него дело привычное. Врачи уверены, что впереди у липчанина – новые победы и большие достижения.