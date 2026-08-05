Двое юных липчан попали под уголовное преследование за попытку сбыта наркотиков

Следователь устанавливает всех участников преступной схемы, а также возможные дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Двое юных жителей Липецка – 16 и 18 лет – стали фигурантами уголовного дела о наркотиках. Об этом сообщили в пресс-службе областного Следственного комитета. Молодые люди вступили в сговор с неустановленными пока лицами, приобрели 12 граммов запрещенных веществ и собирались сбыть их через тайники-закладки на территории областного центра. Реализовать преступный умысел им помешали сотрудники полиции.

По данным регионального следкома, при личном досмотре наркотики у задержанных изъяли. В рамках расследования уголовного дела их признали вещественным доказательством. В настоящее время следователь устанавливает всех участников преступной схемы, а также возможные дополнительные эпизоды их противоправной деятельности. Законом за подобные злодеяния предусмотрено наказание до 20 лет лишения свободы.