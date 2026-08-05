Самозванку из Липецка полицейские искали 9 лет

Суда фигурантка ожидает под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Молодой жительнице Липецка удавалось 9 лет скрываться от правосудия после совершенного преступления. За это время девушка успела завести семью и родить ребенка, пользуясь копией чужого паспорта. Документ она нашла в сети Интернет и решила жить в образе другого человека. Злоумышленница пошла на это, стремясь избежать лишения свободы за кражу, совершенную в 2017 году.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, 9 лет назад 21-летняя липчанка украла у своего знакомого олимпийку, ноутбук и телефон. Ущерб составил 28 тысяч рублей. Похищенное она продала на улице менее чем за 5 тысяч рублей. На тот момент у злоумышленницы была непогашенная судимость, и она понимала, какое в этот раз ей грозит наказание.

Несмотря на то, что девушка переезжала из региона в регион, полицейские все же смогли ее вычислить и задержать. Суда фигурантка ожидает под стражей. В исправительную колонию ее могут отправить на 5 лет.