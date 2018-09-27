Фото дня - Липецк

Золотая осень в Липецке
Гражданско-патриотическая акция «В армии служить почетно!»
Симфонический оркестр RockestraLive в Липецке!
Фестиваль "Липецкое городище-2018"
Летний вечер в центре Липецка
Концерт "Ода миру" в Липецке
Коммунальная авария оставила без воды 20000 липчан
Коммунальная авария оставила без воды 20000 липчан
"Библионочь" в липецкой библиотеке имени Есенина
Первых 16 липецких призывников торжественно проводили в армию
В Липецке стартовал весенний призыв
Липчане скорбят по жертвам пожара в Кемерово
"Модный уикенд" в Липецке
Начало весны и День кошек в Липецке отметили музыкальным вечером
Липецкие родители сдают ЕГЭ по русскому языку
Липчане празднуют Широкую Масленицу
Спартакиада трудовых коллективов Липецка
"Лыжня России" в Липецкой области
В Липецке зажгли свечи в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове
Липчане встали на лыжи
Липецкие студенты на экскурсии в УМВД
В Липецкую область наконец-то пришла настоящая зима
Крещенские купания в Липецке
Святочный бал в Липецке