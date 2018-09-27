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Фото дня - Липецк
Несмотря на холода, липчане наслаждаются красотой осени

Золотая осень в Липецке

На военном аэродроме Липецка школьники прошли строевую подготовку и увидели самолеты

Гражданско-патриотическая акция «В армии служить почетно!»

Симфония и рок! Адреналин, мощь и драйв!  RockestraLive зажгли в Липецке! Зал буквально "стоял на ушах"!

Симфонический оркестр RockestraLive в Липецке!

Элегантные девушки в шикарных платьях радовали своей красотой липчан и гостей города

Фестиваль "Липецкое городище-2018"

Фонтан на площади Петра Великого

Летний вечер в центре Липецка

В минувшую пятницу, 22 июня, в Липецке состоялся грандиозный концерт. На Соборной площади под открытым небом звучали сразу три оркестра. Музыкальный рассказ сопровождался новейшими технологиями Mapping 3D.

Концерт "Ода миру" в Липецке

Эта авария может стать самой крупной за последние годы. Жители Тракторного негодуют, коммунальщики и власти в панике, Липецк на грани ЧС

Коммунальная авария оставила без воды 20000 липчан

Эта авария может стать самой крупной за последние годы. Жители Тракторного негодуют, коммунальщики и власти в панике, Липецк на грани ЧС

Коммунальная авария оставила без воды 20000 липчан

"Библионочь" в липецкой библиотеке имени Есенина

Первых 16 липецких призывников торжественно проводили в армию

Сотрудники военкомата показали, что возьмут с собой в дорогу новобранцы

В Липецке стартовал весенний призыв

Липчане скорбят по жертвам пожара в Кемерово

Праздник весны, красоты, моды и книг был посвящен 100-летнему юбилею областной научной библиотеки.

"Модный уикенд" в Липецке

Он прошел в областной научной библиотеке

Начало весны и День кошек в Липецке отметили музыкальным вечером

Липецкие родители сдают ЕГЭ по русскому языку

Народные забавы оказались очень популярны у горожан

Липчане празднуют Широкую Масленицу

Спартакиада трудовых коллективов Липецка

В лыжной гонке приняли участие более 5 тысяч человек

"Лыжня России" в Липецкой области

В Липецке зажгли свечи в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове

Липчане встали на лыжи

Липецкие студенты на экскурсии в УМВД

В Липецкую область наконец-то пришла настоящая зима

Крещенские купания в Липецке

В этом году он был приурочен к 100-летию областной научной библиотеки

Святочный бал в Липецке
Новости 24
В Липецке по «горячим следам» поймали угонщика на «ВАЗе»
В ноябре в Черноземье начнет работу новый оператор «СберМобайл»
С 1 октября в Липецке отменят вечерние садоводческие маршруты
В субботу в одном из районов Липецка не будут продавать алкоголь
Из-за ремонта на теплосетях в Липецке изменились маршруты автобусов
В Липецке водитель такси поет своим пассажирам песни
В ДТП с «МАНом» и легковушкой в Липецке пострадал один человек
Через Липецкую область пройдет скоростной автобан из Санкт-Петербурга
В Липецке девушка уронила «Нисан» с парковки
Грузовик «МАН» и легковушка столкнулись на трассе в Липецке
В Липецке на иностранца завели дело за оправдание терроризма в интернете
В Липецке стартует «горячая линия» по профилактике гриппа и ОРВИ
В школы, детсады и больницы Липецка начнут подавать тепло
В Липецке до 2024 года хотят на 20% снизить объем выбросов
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных кредитов наличными
В Липецке нашли пропавшую ночью 85-летнюю бабушку
В Липецке девушка на «Гранте» влетела в дерево
В Липецке за один день украли два сотовых телефона
Липчанка лишилась 140 тысяч рублей, которые хранила дома
Ночью из дома в Липецке ушла 85-летняя бабушка
Спасатели снова предупреджают о сильных порывах ветра в Липецке
Историей со сбитым в Ельце ребенком занялся СК
В Липецке пробивший жене череп мужчина получил условный срок
В Нижнем парке Липецка начнут обустраивать "Лунное озеро"
В Липецке мужчина сорвался с моста в глубокий овраг
В Липецкой области в столкновении "Вольво" и грузовика пострадал человек
31% липчан против "серых" зарплат
В Липецке бывшая дознаватель получила 2 года за подделку протоколов