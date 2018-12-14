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Фото дня - Липецк
Птицы выпрашивают у прохожих еду, а утром прилетают в зоопарк и отбирают корм у пернатых

Липецкие утки остались зимовать в городе

Он любит поговорить и кайфует, когда его гладят по головке. Обожает котлетки с пюрешкой. Вот бы такого домой!

Вот такой робот встречает гостей на мероприях в Липецке

Несмотря на холода, липчане наслаждаются красотой осени

Золотая осень в Липецке

На военном аэродроме Липецка школьники прошли строевую подготовку и увидели самолеты

Гражданско-патриотическая акция «В армии служить почетно!»

Симфония и рок! Адреналин, мощь и драйв!  RockestraLive зажгли в Липецке! Зал буквально "стоял на ушах"!

Симфонический оркестр RockestraLive в Липецке!

Элегантные девушки в шикарных платьях радовали своей красотой липчан и гостей города

Фестиваль "Липецкое городище-2018"

Фонтан на площади Петра Великого

Летний вечер в центре Липецка

В минувшую пятницу, 22 июня, в Липецке состоялся грандиозный концерт. На Соборной площади под открытым небом звучали сразу три оркестра. Музыкальный рассказ сопровождался новейшими технологиями Mapping 3D.

Концерт "Ода миру" в Липецке

Эта авария может стать самой крупной за последние годы. Жители Тракторного негодуют, коммунальщики и власти в панике, Липецк на грани ЧС

Коммунальная авария оставила без воды 20000 липчан

Эта авария может стать самой крупной за последние годы. Жители Тракторного негодуют, коммунальщики и власти в панике, Липецк на грани ЧС

Коммунальная авария оставила без воды 20000 липчан

"Библионочь" в липецкой библиотеке имени Есенина

Первых 16 липецких призывников торжественно проводили в армию

Сотрудники военкомата показали, что возьмут с собой в дорогу новобранцы

В Липецке стартовал весенний призыв

Липчане скорбят по жертвам пожара в Кемерово

Праздник весны, красоты, моды и книг был посвящен 100-летнему юбилею областной научной библиотеки.

"Модный уикенд" в Липецке

Он прошел в областной научной библиотеке

Начало весны и День кошек в Липецке отметили музыкальным вечером

Липецкие родители сдают ЕГЭ по русскому языку

Народные забавы оказались очень популярны у горожан

Липчане празднуют Широкую Масленицу

Спартакиада трудовых коллективов Липецка

В лыжной гонке приняли участие более 5 тысяч человек

"Лыжня России" в Липецкой области

В Липецке зажгли свечи в память о погибшем в Сирии летчике Романе Филипове

Липчане встали на лыжи

Липецкие студенты на экскурсии в УМВД

В Липецкую область наконец-то пришла настоящая зима

Крещенские купания в Липецке

В этом году он был приурочен к 100-летию областной научной библиотеки

Святочный бал в Липецке
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