В середине декабря были приобретены в лизинг и смонтированы риноскопический шейвер и ЛОР–комбайн, которые широко применяются в диагностических и лечебных целях в оториноларингологии. Это дорогостоящее медицинское оборудование появилось впервые в государственном медицинском учреждении области, а всего в области таких установок не больше пяти. Приобретение его, в существующей сложной эпидемической ситуации, стало возможно благодаря пилотному проекту лизинга медицинского оборудования лечебными учреждениями.Современный ЛОР-комбайн сочетает в себе максимальную автоматизацию и организацию процесса: «все под рукой и в одном месте», благодаря этому специалист имеет возможность оказывать без дополнительного медперсонала оперативные вмешательства амбулаторного уровня. Пациент может получить помощь и решить свои проблемы «здесь и сейчас».Риноскопический шейвер – это необходимый инструмент оперирующего ЛОР-специалиста. Операция с этим инструментом является малотравматичной и позволяет больному выписаться из больницы практически на следующий день, что невозможно при обычной хирургической операции.- Это медицинская техника нового поколения, которая включает в комплектацию все необходимые опции для проведения диагностики и лечения пациента, - прокомментировал главный врач ГУЗ ЛОКБ Глеб Гутевич. – Поставленное оборудование повысит качество предоставляемых медицинских услуг.Государственной системе здравоохранения предстоит новый этап переоборудования. Новые правила лизинга делают медицинское оборудование доступнее, а его облуживание эффективнее.С учетом большой нагрузки и сроков износа медтехники техническая база системы здравоохранения нуждается в регулярном её обновлении.- В своё время модернизация медтехники существенно повлияла на снижение смертности. Поэтому, применяя мировую практику приобретения оборудования в лизинг, мы приступили к закупке новой медтехники, которая совмещает в себе новейшие достижения в области диагностики, профилактики и лечения, - сказал Глеб Гутевич.Врачи и пациенты уже в ближайшее время оценят всю пользу от нового современного оборудования. В результате - повышение доступности качественной специализированной медицинской помощи.- Это первый подобный договор в Липецкой области с такими привлекательными условиями для медицинского учреждения. Уверены, что вслед за областной клинической больницей - флагманом здравоохранения региона, этот положительный опыт возьмут на вооружение и другие учреждения здравоохранения региона, - отметил управляющий Липецким отделением ПАО Сбербанк Роман Петрухин, вручая документацию от оборудования.