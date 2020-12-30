Руководитель муниципалитета благодарит энергетиков за своевременное исполнение программы по модернизации уличного освещения на территории села Порой. «Итог вашей работы подарил радость людям, создав комфортные условия для проживания на территории Поройского сельского поселения», - говорится в ней.В декабре текущего года работы по обновлению и организации наружного освещения проведены в 12 населенных пунктах Добровского, Задонского, Становлянского и Чаплыгинского районов. В рамках заключенных с муниципалитетами договоров специалисты филиала смонтировали свыше 240 светодиодных светильников и более 3 км самонесущего изолированного провода (СИП), установили 17 шкафов управления наружным освещением. Все эти мероприятия направлены на обеспечение комфорта и безопасности жителей региона.Новые светильники экономичны, устойчивы к перепадам температуры, обеспечивают равномерное освещение улиц и не требуют дорогостоящей утилизации по окончании эксплуатации. Блоки управления наружным освещением позволяют автоматически включать и отключать светильники в заданное время. СИП обладает гораздо более высокой механической прочностью и долговечностью по сравнению с обычным проводом. Применение данного оборудования позволит муниципалитетам рационально использовать электроэнергию на нужды уличного освещения.Всего в течение 2020 года энергетики филиала установили и заменили 1100 светильников на улицах 54 сельских поселений Липецкой области.«Мы готовы всецело помогать муниципалитетам в реализации региональной стратегии комплексной модернизации сетей освещения. Наши специалисты выполняют все работы на высоком профессиональном уровне и в короткие сроки», - добавил заместитель генерального директора – директор филиала «Россети Центр Липецкэнерго» Константин Драчук.Подробную информацию по вопросам организации наружного освещения можно получить на сайте «Россети Центр» в разделе Потребителям/Обслуживание потребителей/Услуги/Дополнительные услуги/Организация систем наружного освещения или по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный).РекламаФото предоставлено Липецкэнерго