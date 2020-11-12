Более 1,2 млрд рублей хотят выделить на ЖКХ в Липецке в 2021 году

В Липецке прошли публичные слушания по Бюджету Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот четверг, 12 ноября, в Липецком горсовете прошли публичные слушания по проекту Бюджета города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. Доход бюджета на 2021 год запланирован к 11,8 млрд рублей. Расходы - 12 млрд. Дефицит - 184 млн рублей.

Как сообщили в пресс-службе горсовета, более 65% средств казны хотят направить на социально-культурную сферу. На школы и детсады - 6,3 млрд рублей. Это на 9% меньше, чем в этом году, так как из вышестоящих бюджетов выделят меньше денег. Кстати, в проекте предусмотрели дополнительные ассигнования, чтобы увеличить денежную норму на питание дошколят до 112 рублей.

На ЖКХ выделят более 1,2 млрд рублей. На переселение из ветхого и аварийного жилья - 404 млн рублей.

На охрану окружающей среды планируют направить 76 млн рублей. Деньги пойдут на рекультивацию полигонов "Орлиный лог" и "Венера" - 63,5 млн и 8,6 млн рублей соответственно. А также на разработку проекта по рекультивации на Сырском Руднике - 1,5 млн рублей. Речь идет об участке, где нарушили правила захоронения отходов.

Предполагается, что сфера культуры получит 435 млн рублей. Социальная политика - 476 млн. Физкультура и спорт - 535,4 млн рублей. На развитие транспорта и дорожной отрасти предусмотрено более 1,7 млрд рублей. На благоустройство и формирование современной городской среды хотят направить почти 200 млн рублей.

На реконструкцию улицы 50 лет НЛМК предусмотрено 650 млн рублей. На строительство объекта "Дорожно-транспортная инфраструктура микрорайона "Елецкий" - 60,7 млн рублей. В 32 и 33 микрорайонах должны появиться детсад и школа - 97 млн и 88,3 млн рублей. На модернизацию электросетей в садоводческих товариществах выделят 17,5 млн рублей. На реконструкцию котельных, строительство теплосети для детской областной больницы и областного перинатального центра - 51,2 млн рублей.

Бюджет Липецка рассмотрят парламентарии. Им предстоит утвердить документ в двух чтениях.