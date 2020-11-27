На оказание госпомощи по социальным контрактам в Воронежской области выделят в следующем году 353 млн рублей

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Закон «Об особенностях предоставления гражданам государственной социальной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах» был принят в целях реализации Перечня поручений и Послания Президента Владимира Путина Федеральному Собранию о расширении и развитии механизма предоставления гражданам государственной социальной помощи.

Принятым законом изменены размеры и формы выплат социального пособия, назначаемого в рамках социального контракта, начиная с 1 ноября текущего года.

Социальный контракт – это соглашение между гражданами и государством в лице органов соцзащиты, по которому люди получают денежные средства, но при этом должны направить их на определенные мероприятия, способствующие увеличению их дохода. Это может быть поиск работы, прохождение профессионального обучения и дополнительного образования, индивидуальная предпринимательская деятельность, ведение личного подсобного хозяйства и иные меры, которые помогут преодолеть трудную жизненную ситуацию.

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– Сегодня работа по применению практики социального контракта в регионе активизировалась. Если с 2014 по 2019 год в Воронежской области было заключено 1113 социальных контрактов, то в текущем году для помощи гражданами в трудной жизненной ситуации к декабрю будет заключено порядка 1000 таких соглашений, – отметила председатель Комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения Людмила Ипполитова, – Безусловно, эта помощь носит адресный характер, ее могут получить только определенные категории граждан. Это малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане и иные категории граждан, которые имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума. Приоритет при оказании государственной социальной помощи на основании социального контракта отдается семьям с детьми, особенно многодетным.

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Отмечается, что по окончании срока действия таких контрактов среднедушевой доход половины семей стал выше величины прожиточного минимума, доход остальных семей увеличился более чем на 50%, при этом во всех семьях созданы условия для стабильного увеличения среднедушевого дохода.

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– Максимальная сумма, которую до настоящего момента могли получить граждане с низкими доходами в рамках социального контракта, составляла 50 тысяч рублей. Принятым в ходе пятого заседания Воронежской областной Думы законом установлены новые размеры и формы таких выплат, в соответствии с порядком, который утвержден Правительством РФ. Так, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, в том числе с применением налогового режима «Налог на профессиональный доход», граждане смогут единовременно получить до 250 тысяч рублей. Единовременная выплата на прохождение профобучения или получение дополнительного профобразования, при условии обязательного последующего трудоустройства, составит до 30 тысяч рублей, – рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Условия предоставления ежемесячной денежной выплаты по соцконтракту также будут разниться. Гражданам, заключившим соглашение на поиск работы, а также на мероприятия, направленные на преодоление трудной жизненной ситуации, органы соцзащиты будут ежемесячно выплачивать сумму в размере прожиточного минимума в регионе (с учетом изменения данного показателя) в течение от 3 месяцев до 1 года. На прохождение обучения или получение дополнительного образования аналогичная сумма будет выплачиваться на срок не более 3 месяцев.

Возможность усовершенствования оказания государственной помощи на основании социального контракта в 2020-2022 годах связана с предоставлением Воронежской области в следующие два года субсидии из федерального бюджета.

– В 2021 году наш регион получит 353 млн рублей на эти цели, в 2022 году аналогичную сумму. При этом утверждение данного закона повлечет за собой дополнительные расходы областного бюджета в 2020 году в сумме 22,7 млн рублей, чтобы реализация ряда его положений началась уже с 1 ноября текущего года. Речь идет о выделении средств для помощи в рамках контрактов на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности, – сообщил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Финансирование указанных расходов будет осуществлено за счет перераспределения средств в рамках госпрограмм региона.

– Предварительная работа с муниципалитетами и районными органами соцзащиты проведена, выявлено 112 семей, совместно с которыми уже проработаны программы социальной адаптации в соответствии с новым порядком предоставления таких выплат. Принятие закона позволит до конца года получить этим семьям полноценное финансирование в рамках соцконтракта на развитие предпринимательской деятельности, – рассказала Людмила Ипполитова.