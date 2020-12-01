Вечером Липецк засияет новогодними огнями

С наступлением темноты Липецк озарят новогодние огни Фото: Юлия КЛЮЕВА

В этот вторник, 1 декабря, Липецк засияет праздничными огнями. Новогоднюю иллюминацию планируют запустить в 17.00. Зажгутся украшения, которые уже установили на улицах города. Скоро загорятся и городские елки.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, готовиться к Новому году в областном центре начали еще в октябре. Специалисты проверили работу гирлянд "Тающие сосульки" на площади Революции, световых элементов на улицах Советска, Первомайская, Зегеля, перетяжек на проспекте Мира и улице Белана.

С наступлением темноты Липецк озарят новогодние огни Фото: Юлия КЛЮЕВА

Также в сквере на Ворошилова смонтировали комплекс арок "Часы" и "Зимний узор". У "Металлурга" липчан вновь порадует интересная елка. У драмтеатра - "Шар желаний". На Городище - "Камин". Возле Комсомольского пруда появились "Снеговики-музыканты", "Карета", "Уличные фонарики", надпись "С Новый годом".

В Быхановом саду липчан и гостей города встретит семья оленей и белки. У СК "Звездный" можно сфотографироваться с полярными медведями и световым панно "Дед Мороз". Фонтаны на улице Ленина и каскад на Петровском спуске тоже готовы к запуску.

С наступлением темноты Липецк озарят новогодние огни Фото: Юлия КЛЮЕВА

Жителей Липецка просят бережно относиться к украшениям. Напомним, в прошлом году в Быхановом саду у оленя оторвали гирлянду. А из-за запуска пиротехники у ОКЦНТиК сгорела световая конструкция "Медведь".