В Липецке на площади Петра начали монтировать новогоднюю елку

На площади Петра в Липецке начали устанавливать елку Фото: Юлия КЛЮЕВА

В Липецке на площади Петра Великого ставят новогоднюю елку. Она будет 24 метра в высоту. Как сообщили в пресс-службе мэрии, рабочие уже монтируют каркас. Металлическая конструкция весит больше 3 тонн, а ее диаметр равен 10 метрам. Каркас будет готов к понедельнику.

Затем специалисты установят ветви. Их будет 2 893 штуки. На них загорятся сотни тысяч ярких огней. Длина гирлянды составит более 3 000 метров. Украсят новогоднюю красавицу 600 шаров диаметром 20 сантиметров. И в финале на макушку ели установят светодиодную звезду.

На эти работы уйдет около недели. Украшения остались с прошлого года. Напомним, что в областном центре засверкают 27 праздничных деревьев. Они появятся в парках "Сказка", Победы, Нижнем и Быхановом саду, а также на основных городских площадках и в районах города.