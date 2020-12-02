НЛМК победил на международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие»

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Новолипецкий металлургический комбинат, флагманская площадка Группы НЛМК, победил в международном конкурсе «Экологическая культура. Мир и согласие» в номинации «Экологическая культура в промышленности и энергетике».

Конкурс под патронажем неправительственного экологического фонда имени В.И. Вернадского помогает популяризировать проекты компаний по улучшению качества окружающей среды, развитию экологического мышления, внедрению и разработке инновационных технологий в области охраны окружающей среды.

Жюри высоко оценило реализованные в 2019 году на комбинате мероприятия по модернизации природоохранного оборудования и снижению воздействия на воздух. Проекты в коксохимическом, доменном, сталеплавильном и огнеупорном производствах позволили сократить валовые эмиссии почти на 7 тыс. тонн, в том числе фенола, сероводорода, пыли, оксида углерода. Общий объем инвестиций в комплекс проектов превысил 50 млрд рублей, из них непосредственно в природоохранное оборудование - около 10 млрд рублей.

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К примеру, капитальный ремонт доменной печи №6 и реконструкция конвертера №2 снизили на двух участках эмиссию оксида углерода на 43% пыли – на 55%, сероводорода – на 51%, диоксида серы – на 10%. Ввод в строй нового комплекса улавливания и переработки химических продуктов коксохимического производства позволил в два раза сократить выбросы цеха в атмосферу. Новое оборудование и экологически эффективные технологии позволяют возвращать в технологический процесс 100% пыли сульфата аммония, а также на 31% снизить эмиссию сероводорода, на 71% - фенола, на 79% - аммиака, на 23%- нафталина.

Данные природоохранные проекты входят в четырехстороннее соглашение о взаимодействии в сфере экологического развития между НЛМК, Министерством природных ресурсов и экологии России, Росприроднадзором и администрацией Липецкой области, подписанное летом 2019 года. Они направлены на реализацию федерального национального проекта «Экология», а также сокращение валовых эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу. НЛМК уже завершил четыре из девяти проектов соглашения и достиг плановые экологические показатели.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ.