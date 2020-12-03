Новый генплан Липецка

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Основное внимание будет уделено уже существующим в границах города территориям, решится вопрос хаотичности застройки, появятся новые точки притяжения.

Как изменится городское пространство областного центра? Каковы будут приоритеты в развитии Липецка на ближайшие 20 лет? О работе над проектом нового Генплана города представителям СМИ рассказали начальник областного управления строительства и архитектуры Наида Исматулаева и председатель департамента градостроительства и архитектуры администрации Липецка Виктория Катасонова.

Не просто документ

Нынешний Генплан Липецка – этот «инструмент управления территорией» и основной документ градостроительного развития был утвержден в 2016 г. По тем запросам времени он предполагал экстенсивное развитие, но жизнь стремительно меняется, диктуя другие решения.

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- Необходимо синхронизировать задачи всех нацпроектов, должна быть предусмотрена их синергия. Новый Генплан – это наш фундамент, не просто регламентирующий документ в формате чтения, как картинки. Генплан должен стать документом, объединяющим все позиции, в котором человек может почувствовать, как город влияет на него, - отметила главный архитектор области Наида Исматулаева.

Липецк признан Минстроем РФ комфортным для жизни граждан. В 2019 году индекс качества городской среды в нем повысился до 200 баллов. Но расти есть куда – максимальный показатель равен 360 баллам.

Смена направлений

Так куда и как будет расти Липецк, каковы основные задачи?

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- Это смена вектора застройки и развития города. Необходимо больше внимание сконцентрировать на развитии территорий внутри кварталов, на социальной инфраструктуре, создании точек притяжения, зон услуг, кафе, - убеждена Виктория Катасонова.

Как добавила Наида Исматулаева, «город находится на рельефе, очень интересно было бы применить и позиции силуэтности, видовых точек».

Будут пересмотрены и требования к существующим площадкам в отношении высотности жилья, развития близлежащей инфраструктуры. Как сообщили на брифинге, стройки на нескольких объектах или вообще отменили либо строители решили отказаться от строительства многоэтажки в пользу многоуровневого наземного паркинга (в микрорайоне «Европейский»). Город, как было подчеркнуто, - это большая экосистема и не хотелось создавать таких проблем в центре Липецка.

Еще одна задача – недостаточное количество площадок для жилищного строительства. Здесь решено пойти по методу развития застроенных территорий (переулок Попова, улицы Нестерова, Качалова, Спиртзаводская и др.) Еще очень много аварийного, ветхого фонда, и эта проблема накопительного характера дошла до предела. Сейчас в городе порядка 7 таких зон, находящихся в угнетенном состоянии, они в стадии проработки - с условием, чтобы это было не только строительство, снос и переселение, но и комфортная инфраструктура. Есть и промышленные территории, требующие реновации. В то же время необходимы и культурные пространства, объекты спорта, чтобы привлечь уезжающую молодежь.

- Исходя из существующей ситуации, мы решили перейти от периферии в центр, уделив больше внимания самому городу в его существующих границах, отметила Виктория Катасонова.

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Про центр

Его как такового, ярко выраженного, в городе нет. Самым правильным, как считает Наида Исматулаева, будет определить центр (пусть их, к примеру, будет два), исходя из плотности населения и зон наибольшего предоставления коммерческих услуг. Но ответ на этот вопрос стоит оставить за горожанами – все возможности выразить свою позицию у них будут.

Сейчас в городе определены 18 центральных улиц, по которым разрабатываются проекты комплексного благоустройства. Улицы Советская, Первомайская, Фрунзе, Плеханова - по выводу Виктории Катасоновой, очевидно это и есть тот костяк, точки притяжения, готовые принять максимальную концентрацию жителей, где комфортно жить, отдыхать, участвовать в мероприятиях. Но не исключен и другой вариант.

- Европейские коллеги уходят от централизации, смотрят на мультиквартальность – с объединением нескольких похожих территорий с общей средой, историческим прошлым, - поясняет Исматулаева. – Может быть и неожиданный результат работы, когда люди сгруппируются по своим мнениям, и у нас помимо исторического центра сформируются и другие центральные позиции.

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…окраины, дворы и «зеленое ядро»

Смена вектора развития не означает, что периферийные территории «выпадут». Просто идет смена приоритетов, как было подчеркнуто, «город заслужил, чтобы обратить внимание на его центр».

Касательно прежних проектов – обустройства Каменного Лога, единения пл. Соборной-Верхнего-Нижнего парков – они будут переработаны. «Эти идеи на полку не лягут», - заверила Виктория Катасонова.

Обширные планы намечены и в отношении пространств, прилегающих к реке Воронеж. Территории Нижнего парка, Зеленый остров, гребной центр, пересечение левого берега и Петровского моста - эта огромная территория будет основным «зеленым ядром» города.

Генплан в 3D

Интерактивный и максимально доступный с любого гаджета – таким планируют сделать новый Генплан. Он будет загружен в 3D модели на информационной площадке и сейчас идет обсуждение, как на нее интегрировать результаты работы. Смысл в том, чтобы каждый человек смог зайти по ссылке и посмотреть любую информацию, вплоть до года постройки здания. Обсуждение концепта будет публичным, по типу фокус-групп (есть опыт с Быхановым садом). Работа над Генпланом пройдет в несколько этапов, будут подключены лучшие силы, в том числе сторонние эксперты, представители ведущих урбанистических институтов. До конца года будет проведена процедура закупки, разработка проекта будет в течение 2021 года, к IV кварталу начнется обсуждение в формате фокус-групп. Цели в отношении Генплана амбициозные – войти минимум в тройку лучших в стране.

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Кстати

На вопрос «есть ли вероятность, что Генплан будет пересматриваться?», Наида Исматулаева в эксклюзивном ответе нашему изданию отметила:

- Да, вероятность есть. Темпы мирового развития не дают точного прогнозирования и через 5 лет, возможно робототехника внесет серьезные изменения. Либо вдруг нам добавят средств или вырастут темпы прироста населения - тогда документ надо будет пересматривать.

Экспертное мнение

Своим видением темы поделились профессионалы.

Сергей Сошников, почетный архитектор России, председатель Липецкой организации СА России:

- …Нужен не Генплан, а план основных направлений развития, «живой инструмент», который корректируется сообразно новым задачам. Надо стремиться к компактности, и чтобы руководили именно архитекторы.

Владимир Дмитриев, заслуженный архитектор РФ:

- Единственная проблема – кто конкретно разрабатывает. Впечатление, что чем дальше от города проектная организация, тем менее профессиональный подход к перспективной застройке. Архитектурное сообщество пока не знакомо со сценарием нового Генплана, а касательно озвученных направлений – все грамотно.

Владимир КУЛИК. Фото автора и пресс-службы администрации г. Липецка.