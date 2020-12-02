В Липецке появилось 30-метровое граффити с пожарными

В Липецке появилось новое граффити Фото: Пресс-служба администрации города Липецка.

Граффити в честь 30-летия МЧС появилось в Липецке. Рисунок красуется на фасаде многоэтажного дома №1 по улице Теперика. На нем изображены трудовые будни спасателей - пожарный, который выносит ребенка на руках, а также спецтехника и специалисты управления.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, над 30-метровым граффити работали двое художников под руководством Тимура Молотова. Они и ранее разукрашивали липецкие дома - граффити самолетов на площади Победы, картина "Спасибо врачам" напротив областной больницы. По словам одного из мастеров, сложнее всего рисовать на верхних этажах, так как там дует сильный ветер. Наносить аэрозольную краску можно только в сухую погоду до небольших холодов.

Прототип образа спасателя с ребенком на руках - сотрудник регионального МЧС, который в 2018 году спас 5-летнюю девочку от пожара на улице Космонавтов. Напомним, 13 февраля в многоэтажном доме загорелась квартира на первом этаже. Едкий дым поднимался все выше и выше. На 4 этаже находился мужчина с ребенком на руках. Они задыхались.

Старший инструктор-спасатель специализированной пожарно-спасательной части Алексей Михалев поднялся в квартиру на коленчатом подъемнике. Он взял на руки испуганную Машу и спустился вниз. Затем спасти ее отца. В тот день пожарные эвакуировали 22 человека, в том числе 2-месячного ребенка.

О встрече пожарного с Машей спустя полгода после происшествия можно почитать здесь.