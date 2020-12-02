На реках Липецка и области начался ледостав

В Липецкой области начался ледостав Фото: Юлия КЛЮЕВА

Обстановка на водоемах Липецкой области нестабильна. Начинается ледостав - на поверхности образуется неподвижный лед. По данным пресс-службы мэрии, у берегов реки Воронеж и Матырского водохранилища толщина ледовой корки около 1-2 сантиметров.

МЧС региона предупреждает: выходить на лед в настоящее время опасно для жизни. Первый лед тонкий и он не выдержит даже ребенка. Поэтому пока липчанам надо воздержаться от сомнительных прогулок по водоемам.

Напомним, что мэр Липецка Евгения Уваркина подписала постановление об ограничении выхода на лет до апреля 2021 года. За нарушение - штраф от 500 по 1000 рублей. Также закрылась навигация для маломерных судов.

Однако, любителей порыбачить на тонком льду предупреждения и штрафы не останавливают. Только на минувшей неделе произошло две трагедии - 22 ноября на реке Чамлык под лед провалился мужчина. Спасти его не удалось. А 28 ноября на Матырском водохранилище погиб рыбак.

Помните, относительно безопасная толщина льда - 10 сантиметров.