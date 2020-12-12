Прокурор внес представление энергетикам из-за отключения тепла во время ремонта на магистральном трубопроводе Фото: предоставлено пресс-службой компании "Квадра".

В минувшу пятницу, 11 декабря, во многих домах Липецка пропало тепло. Сотрудники ПАО "Квадра" ремонтировали магистральный трубопровод. На сети меняли прокладки расходомерной шайбы. На отключение теплоснабжения липчане пожаловались в прокуратуру Правобережного района. Орган выявил нарушения, которые стали основанием для принятия мер прокурорского реагирования.

Как сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры, во время работ в системе снизили давление и температуру воды. Однако, "Квадра" не сообщила вовремя о ремонте в орган местного самоуправления. Поэтому управляющие организации, школы, детсады и другие социальные объекты не знали о масштабном отключении. Из-за этого в ЕДС области увеличилось количество заявок от жителей многоквартирных домов. В некоторых школах пришлось отменить занятия из-за холода в классах.

В прокуратуре считают, что ресурсоснабжающая организация не предприняла должные меры по подготовке к отопительному сезону. В адрес руководства "Квадры" прокурор внес представление. Также энергетикам объявили предостережение о недопустимости нарушения закона.

Напомним, что на данный момент все работы завершены. Ночью параметры теплоносителя вышли в рабочий режим. УК начали подавать тепло в дома. Если батареи в доме все еще холодные, следует позвонить в единую диспетчерскую службу по телефону 8-800-450-48-48. По словам чиновников, если радиаторы начали теплеть, значит скоро отопление дадут в полном объеме.