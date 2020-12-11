В Липецке завершили ремонт на магистральном трубопроводе: в домах скоро потеплеет

В Липецке завершились ремонтные работы на магистральном трубопроводе. Напомним, с утра работники "Квадры" меняли на сети прокладки расходомерной шайбы. Из-за этого более 70 улиц города остались без тепла - специалисты снизили давление.

Как сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации, теплоснабжение в городе скоро восстановят. Перед тем, как дома подключат к системе, сотрудники управляющих компаний должны провести наладку параметров теплоносителя внутри зданий. Вечером в домах жителей областного центра должно вновь стать тепло.

Если отопление не дадут, следует обратиться в управляющую компанию. К какой организации привязан дом, можно посмотреть на квитанциях об оплате ЖКХ.