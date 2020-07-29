2020-07-29T10:50:51+03:00
Экономика

Игорь Маковский: за первое полугодие «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» исполнили более 25 тысяч договоров технологического присоединения потребителей

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги работы по технологическому присоединению (ТП) потребителей к электрическим сетям за первое полугодие
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В указанный период компании исполнили 27539 договоров ТП, общая мощность присоединения составила 881 МВт.

«Наша принципиальная позиция – несмотря на непростые внешние условия, обеспечивать ускоренное технологическое присоединение и продолжать совершенствовать клиентские сервисы. Таким образом, мы, как социально ответственная компания, намерены и далее выполнять все наши обязательства перед потребителями 20 регионов страны», - подчеркивает генеральный директор «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.

Всего в течение полугодия в филиалы «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» поступило 40,5 тысяч заявок от потребителей на технологическое присоединение. В числе наиболее крупных потребителей, присоединенных к сетям энергокомпаний – предприятия агропромышленного комплекса, торговли, пищевой промышленности.

Энергетики филиала "Россети Центр Смоленскэнерго" завершили техприсоединение первого в области торгового комплекса "Леруа Мерлен" в Смоленске. Мощность, предоставленная будущему торговому комплексу, составила 1 МВт. После открытия торгового центра в Смоленске будет дополнительно создано более 150 новых рабочих мест. Технологическое присоединение таких объектов на особом контроле главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского. Ввод в эксплуатацию объекта запланирован на III квартал текущего года.

В Липецкой области завершены работы по технологическому присоединению к электрическим сетям насосных станций и оросительной системы ООО «Елецкий». Для обеспечения выдачи мощности объектам энергетики Липецкэнерго построили участки воздушной и кабельной линий 10 кВ общей протяженностью более 10 км, а также произвели реконструкцию распределительного устройства основного центра питания предприятия – подстанции 110/10 кВ «Лукошкино».

Специалисты «Россети Центр и Приволжье Удмуртэнерго» за шесть месяцев 2020 года подключили к своим сетям объекты сельхозпредприятий, фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов в Сарапульском, Алнашском, Воткинском, Завьяловском, Увинском, Малопургинском, Балезинском, Вавожском, Каракулинском и Дебесском районах республики. Общий объем мощности вновь присоединенных объектов составил более 750 кВт.

В Тамбовской области обеспечена выдача мощности новому высокотехнологичному тепличному комбинату «Мичуринский» в Мичуринском районе. В рамках реализации договора технологического присоединения энергетики построили ЛЭП напряжением 10 кВ общей протяженностью 11 км и провели реконструкцию оборудования на подстанции 110/35/10 кВ «Южная». Максимальная потребляемая мощность объекта составит 2,5 МВт, планируемая суммарная площадь всех очередей - 100 га. При выходе на проектную мощность комплекс будет производить от 50 до 100 тысяч тонн овощей в год. После реализации всех очередей строительства предприятие станет крупнейшим современным тепличным комплексом по выращиванию овощей закрытого грунта в России и обеспечит рабочими местами около 1500 человек.

Филиал «Россети Центр и Приволжье Тулэнерго» во втором квартале полностью завершил работы по техприсоединению энергоустановок предприятия по хранению и переработке овощей ООО «Мираторг-Орел», расположенного в Плавском районе Тульской области. Энергетики ввели в эксплуатацию новую цифровую подстанцию 35/10 кВ «Мираторг», оснащенную двумя силовыми трансформаторами 35/10 кВ мощностью по 6,3 МВА. Для технологического присоединения электрооборудования предприятия агропромышленного холдинга были построены две линии электропередачи 35 кВ общей протяженностью 6,5 км, две ВЛ 10 кВ, установлена РП 10 кВ. Также произведено техприсоединение предприятия по производству плодовоовощной продукции ООО «Тепличный комплекс «Тульский», расположенного в Щекинском районе. В рамках договора энергетики построили две линии электропередачи напряжением 6 кВ. Появление новых агропромышленных и сельскохозяйственных предприятий способствует улучшению социально-экономической обстановки и благосостояния жителей Тульской области. В регионе будет создано свыше 400 рабочих мест.

По всем вопросам, касающимся техприсоединения, можно обращаться к специалистам Контакт-центра «Росети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» по бесплатному номеру 8(800) 220-0-220. Подать заявку на присоединение к сетям также можно на портале электросетевых услуг ПАО «Россети» https://портал-тп.рф.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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