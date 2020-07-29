Новости Приёмной комиссии

В 2020 году минимальные баллы ЕГЭ для подачи документов в Липецкий филиал РАНХиГС следующие:

Русский язык –36

Математика –27

Обществознание –42

История –32

Подкутова Светлана Леонидовна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе, поясняет, что «Министерство науки и высшего образования РФ установило для подведомственных вузов значение минимальных баллов ЕГЭ выше тех, что определил Рособрнадзор. Академия, являясь ведомственной образовательной организацией, учредителем которой выступает Правительство РФ, имеет право самостоятельно устанавливать минимальные пороговые значения баллов ЕГЭ. Нами было принято решение установить минимальные баллы, необходимые для поступления, на уровне тех, что определил Рособрнадзор».

В настоящее время в Липецком филиале РАНХиГС продолжается приём документов. Напоминаем, что 18 августа завершится приём документов по результатам ЕГЭ на очную форму обучения по направлениям подготовки бакалавриата и специалитета; 14 августа завершится приём документов от поступающих на программы магистратуры очной формы обучения.

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