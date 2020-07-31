2020-07-31T14:49:07+03:00
Экономика

Игорь Маковский: более четверти всех работников «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» смогли пройти профессиональное обучение в первом полугодии

В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги профессиональной подготовки персонала за первое полугодие
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С начала года возможность приобрести новые знания и навыки в рамках различных форм обучения получили свыше 13 тысяч работников энергокомпаний, что превышает четверть от среднесписочной численности. На учебу персонала было направлено более 95 миллионов рублей.

Обучение осуществлялось, в том числе, по программам повышения квалификации, разработанным экспертами «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» с учетом потребностей электросетевого комплекса и имеющегося в распоряжении Обществ оборудования. Учитывалась и текущая эпидемиологическая ситуация. Так около 1000 работников «Россети Центр» и «Россети и Приволжье» прошли корпоративное обучение с применением дистанционных образовательных технологий по теме «Цифровая трансформация в электросетевом комплексе». 25 руководителей и специалистов блока безопасности приняли участие в корпоративных семинарах по программе «Основные аспекты экономической безопасности электросетевых предприятий». 35 руководителей и специалистов блока технологического присоединения стали слушателями программы «Технологическое присоединение к сетям – тарифное и антимонопольное регулирование, текущее состояние и планируемые изменения законодательства».

«Мы постоянно заботимся о том, чтобы наши работники имели возможность совершенствовать свои профессиональные навыки, получать новые знания. С одной стороны, для них это мотивация работать с еще большей отдачей, с другой – шаг вперед для наших компаний. Несмотря ни на какие внешние факторы, мы приложим максимум усилий, чтобы наши специалисты могли расти, развиваться, расширять свой интеллектуальный и профессиональный кругозор», - подчеркнул генеральный директор "Россети Центр" - управляющей организации "Россети Центр и Приволжье" Игорь Маковский.

Всего в течение 2020 года пройдут профессиональное обучение и повысят квалификацию более 24 тысяч работников «Россети Центр» и «Россети Приволжье».

В Липецкэнерго за отчетный период обучение прошли 229 работников. До конца текущего года в образовательный процесс будет вовлечено еще 549 специалистов филиала.

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Фото предоставлено Липецкэнерго

ИСТОЧНИК KP.RU

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