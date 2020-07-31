«Ростелеком» поддержал фестиваль «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942»

Провайдер обеспечил гостей и участников мероприятия беспроводным выходом в сеть на скорости до 100 Мбит/с. Для этого специалисты компании проложили более трех километров волоконно-оптических линий связи.

Константин Власов, директор Липецкого филиала ПАО «Ростелеком»:

«Цифровой поддержке исторических реконструкций и мероприятий “Ростелеком” уделяет особое внимание. Мы хотим, чтобы как можно больше наших земляков и гостей региона знали и помнили какой ценой далась свобода и мир нашим предкам. Наша компания предоставляет технические возможности для онлайн-трансляции таких фестивалей и обеспечивает выход в интернет гостям мероприятия на высоких скоростях, чтобы они могли делиться впечатлениями в социальных сетях с места событий. В этот раз мы использовали стандартное решение “Управляемый Wi-Fi”, установили одну точку с радиусом охвата 180 градусов, которые обеспечили доступ в сеть более тысячи гостям фестиваля без потери качества».

Сергей Иванов, глава Тербунского муниципального района:

«В годы Великой Отечественной войны в Тербунском районе проходила линия фронта. Больше 200 дней наши воины держали оборону. Погибло более 30 тысяч бойцов Красной Армии. Вблизи Озёрок произошло крупное танковое сражение, которое историки называют “малой Прохоровкой”. Бой вели 350 боевых машин. C 2015 года мы проводим масштабный фестиваль-реконструкцию тех событий “Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942”. 2020 год стал юбилейным. И планы у нас были амбициозные на этот счет. “Ростелеком” сразу откликнулся на нашу просьбу организовать Wi-Fiдля участников и гостей фестиваля. Уверен, в следующем году наш партнер вновь поможет решить все цифровые задачи для реализации реконструкции»./

Решение «Управляемый Wi-Fi» от «Ростелекома» позволяет организовать гостевой беспроводной доступ в интернет с авторизацией пользователей в полном соответствии с российскими законами. Гибкая настройка страницы авторизации, сбор статистики, масштабирование системы доступа – небольшая часть возможностей сервиса, давно ставшая привычным и эффективным инструментом для любого бизнеса, имеющего прямое общение с частными клиентами или посетителями. Сервис поддерживает авторизацию пользователей по звонку на номер 8-800, по SMS или через портал государственных и муниципальных услуг.

Узнать подробнее обуслуге можно на сайтекомпаниии по телефону горячей линии 8-800-200-3000.

реклама Фото предоставлено «Ростелеком»