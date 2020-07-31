На Набережной липецкие выпускники подпевали рэперу из Санкт-Петербурга и танцевали под зажигательные треки

Липецкие выпускники дождались. В эту пятницу, 31 июля, в городе прошел праздник прощания со школой. Напомним, из-за коронавируса "Липецкие зори" отменили. Но мероприятие все же состоялось - неофициальное.

Неофициальный выпускной в Липецке-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА

Стартовало торжество в Быхановом саду. Там для ребят установили фотозоны, пригласили диджея, а сами выпускники устроили концерт. Погода благоволила будущим студентам. Перед праздником моросил дождь. Но во время мероприятия вышло солнце.

Выпускной в Липецке-2020.

Липецкие выпускники отметили праздник на НабережнойФото: Юлия КЛЮЕВА

После липчане отправились на Набережную, где и началась самая жара. Для выпускников выступили липецкие артисты. Затем на сцену вышел рэпер VERBEE. Вчерашние школьники отрывались по полной. Танцевали, аплодировали артистам и подпевали им.

Еще бы! Липчане так долго ждали этот выпускной. Было бы неправильно провести его с грустной миной на лице.

Выпускной в Липецке-2020: выпускники зажигают на Набережной.

Липецкие выпускники отметили праздник на НабережнойФото: Юлия КЛЮЕВА

Липецкие выпускники отметили праздник на НабережнойФото: Юлия КЛЮЕВА

- Были опасения, что выпускной не состоится, - призналась "КП-Липецк" Дарья, бывшая ученица школы №59. - Но что бы ни было, выпускники бы все равно устроили себе праздник! Иду на творческую специальность - дизайнер. В ЛГТУ точно поступлю. Также подала документы в ВУЗ Москвы. Хотелось бы выучиться на дизайнера мебели.

Завершился праздник красочным салютом. Небо над рекой Воронеж озарили яркие залпы.

Неофициальный выпускной в Липецке-2020Фото: Юлия КЛЮЕВА