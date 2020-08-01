2020-08-01T11:27:07+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 1 августа 2020 года: заболели еще 15 человек

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Липецкой области на 1 августа
Юлия КЛЮЕВА
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Еще 15 липчан заболели коронавирусомЕще 15 липчан заболели коронавирусомФото: Юлия КЛЮЕВА
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По состоянию на эту субботу, 1 августа, коронавирусом заболели еще 15 жителей Липецкой области. Напомним, днем ранее эта цифра была меньше - 14 заразившихся. По данным регионального оперштаба, всего COVID-19 выявили у 4 565 человек. Из них 3 647 пациентов выздоровели.

Продолжают лечение 882 липчанина. Причем 222 человек положили в больницу. А у 600 болезнь протекает в легкой форме, поэтому медики следят за их состоянием на дому. У 137 жителей подозревают коронавирус.

Увеличилось количество смертей с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция". Этим утром сообщили о 79-летней жительнице Долгоруковского района, которую не удалось спасти. У нее была тяжелая патология сердечно-сосудистой системы, которая осложняла лечение.Болезнь прогрессировала и врачи констатировали смерть.

ИСТОЧНИК KP.RU

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