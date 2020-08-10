Специалисты Липецкэнерго с начала года пресекли более 700 фактов незаконного энергопотребления

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В течение первого полугодия специалисты районов электрических сетей, управления учета электроэнергии и блока безопасности предприятия проверили более 11 тысяч приборов учета потребителей Липецкой области. Выявлено 727 фактов незаконного потребления электрической энергии. Общий объем похищенных ресурсов составил порядка 16 миллионов кВт*ч, сумма ущерба превысила 54 миллиона рублей.

Энергетики проводят работу по его возмещению. В правоохранительные органы направлены заявления о выявленных фактах энерговоровства. В настоящий момент по ним возбуждено 113 административных производств, по результатам рассмотрения которых 86 человек привлечены к административной ответственности.

«Одним из способов хищений электроэнергии остается использование так называемых «заряженных» счетчиков. Приобретая их, потребители полагают, что искажение показаний нельзя будет обнаружить. Именно этим продавцы оправдывают дороговизну «заряженных» приборов учета, которые стоят на 5-10 тысяч дороже обычных. Однако это не так – в ходе рейдов специалисты Липецкэнерго легко определяют наличие встроенных в оборудование функций. В результате нарушителям приходится расплачиваться за установку «экономных» счетчиков штрафами на значительные суммы», - подчеркнул заместитель директора по безопасности - начальник отдела безопасности Константин Жигулин.

«Россети Центр Липецкэнерго» напоминает, что законодательство РФ предусматривает самое строгое наказание в отношении лиц, незаконно потребляющих электроэнергию. В случае выявления хищений нарушители не только компенсируют причиненный ущерб электросетевой компании, но и привлекаются к административной или уголовной ответственности с выплатой штрафа. С 9 июня 2019 года в России вступили в силу поправки в КоАП РФ, согласно которым вдвое выросли штрафы за повторное самовольное подключение к электрическим сетям и за повторное самовольное (безучетное) энергопотребление. Теперь в таких случаях нарушители - физические лица обязаны будут выплатить от 15 до 30 тысяч рублей, юридические лица - от 200 до 300 тысяч рублей. Должностных лиц могут отстранить от деятельности на срок от двух до трех лет, а также наложить на них штраф от 80 до 200 тысяч рублей.

Также следует помнить, что от преступных действий энерговоров страдают добросовестные потребители. Из-за хищений энергоресурсов происходят перепады напряжения в сети, выходит из строя бытовая техника, повышается вероятность отключений электроэнергии и возникновения пожаров.

Энергетики призывают сообщать о случаях воровства электроэнергии, незаконного подключения к электросетям по круглосуточному телефону Контакт-центра «Россети Центр»: 8-800-220-0-220 (звонок анонимный и бесплатный) или через анонимную форму обратной связи на официальном сайте энергокомпании.

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Фото Липецкэнерго