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Новый федеральный номер для обслуживания потребителей «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» - 8-800-220-0-220

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» начинают обслуживание потребителей по новому федеральному номеру 8-800-220-0-220
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Переход на новый номер обусловлен созданием единого Контакт-центра группы компаний «Россети» в целях повышения эффективности работы с обращениями клиентов и гармонизации развития информационных систем дочерних Обществ холдинга.

По новому федеральному номеру 8-800-220-0-220 потребители смогут получить консультации по вопросам обеспечения электроэнергией и ликвидации аварийных отключений, получения основных и дополнительных услуг энергокомпаний, иных вопросов, связанных с деятельностью «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье».

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