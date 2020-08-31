Сергей Мельник призвал прекратить использовать детские праздники в политических целях

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Друзья, жители Липецка!

Все вы знаете благотворительный фонд «Милосердие» – социальный партнер НЛМК. Много лет фонд реализует важнейшие социальные проекты. В период пандемии мы оказали поддержку здравоохранению, смогли выделить средства и приобрели очень много оборудования и медикаментов для борьбы с коронавирусом. Также весной более 15 тысяч семей получили от нас помощь в виде продуктовых наборов.

Сейчас у нас два важных проекта, которые мы делаем каждый год, оба для детей. Первый - мы помогаем школам и детсадам подготовиться к учебному году, а первоклассникам дарим портфели. Второй - мы проводим праздники во дворах. В разных районах и по всему городу. В этом году такие праздники особенно важны – дети этим летом не отдыхали, как обычно.

Праздники проходят сейчас и продолжатся в сентябре. Мы видим, сколько радости они приносят. По рекомендации Роспотребнадзора мы раздаем на праздниках маски, предоставляем антисептики. Это важно для безопасности, жизненная необходимость.

Я бы не выступил с этим обращением, если бы не гнусные попытки использовать детские праздники в политических целях. Целый ряд кандидатов в депутаты горсовета пытаются превратить детский праздник в арену политической борьбы. Они и сами приходят и начинают агитировать людей, и засылают своих агитаторов с флагами, буклетами, листовками. Дети просто не понимают, что происходит, да и родители недоумевают. И мы каждый раз объясняем, что к этим странным людям не имеем никакого отношения. Фонд «Милосердие» вне политики. НЛМК вне политики.

Обращаюсь к кандидатам в депутаты. Праздники фонда «Милосердие» проводятся для детей, а не для вас. Если вы не видите другого способа поговорить с родителями детей, кроме как прийти на чужое культурное мероприятие, грош вам цена. Займитесь делом, сделайте что-то полезное. Попытками пристроиться к чужому празднику, спровоцировать организаторов вы позорите свои партии и вообще дискредитируете выборы.

Это бесчестно, господа. Если еще раз возникнет такая ситуация, фонд «Милосердие», председателем президиума которого я являюсь, будет обращаться в полицию, избирательную комиссию, суд.

Председатель президиума благотворительного фонда «Милосердие»

Сергей Мельник.