Топ-менеджер Группы НЛМК вошел в число лучших директоров по закупкам

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Вице-президент по снабжению Группы НЛМК Анатолий Хебнев победил в номинации «Лучший директор по закупкам в области электронной коммерции» по результатам рейтинга, который составили Ассоциация директоров по закупкам и крупнейшее в России рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА).

Целью независимого исследования стала оценка деятельности директоров по закупкам российских компаний. Формирование рейтинга проводилось в два этапа. На первом этапе был сформирован список номинантов на основе открытого голосования, в котором приняли участие почти 100 руководителей по закупкам крупных российских компаний. На втором этапе выдвинутые номинанты оценивали друг друга.

Победа Анатолия Хебнева – результат успешной реализации целого ряда проектов в области автоматизации закупочной деятельности. В 2020 году в компании внедрили сервис виртуального помощника в снабжении, электронный документооборот по поставкам, пилотный проект по автоматизации складских операций. Эти другие проекты смогли повысить оперативность закупочных процедур, снизить затраты и улучшить взаимодействие с поставщиками.

В прошлом году Анатолий Хебнев также стал победителем рейтинга в номинации «Лучший директор по закупкам в области экономической эффективности», а в 2018 году – в номинации «Лучший директор по закупкам в области электронной коммерции». В 2017 году Группа НЛМК победила в конкурсе «Лидер конкурентных закупок» в номинации «Экономическая эффективность закупочных операций».

Ассоциация директоров по закупкам — крупнейшее и наиболее авторитетное в России официальное объединение профессионалов в сфере корпоративных закупок. Основные цели ассоциации — продвижение лучших практик управления закупками, выработка экспертной позиции по нормативно-правовому регулированию рынка корпоративного заказа и доведение ее до регулирующих государственных органов.

Рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика) — крупнейшее агентство в области некредитных рейтингов. Занимается составлением рэнкингов, присвоением некредитных рейтингов, проведением исследований отраслей и рынков и проведением мероприятий по тематике своей аналитической деятельности.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. Фото: пресс-служба НЛМК.