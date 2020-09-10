Гостехнадзор: непростой переход на «цифру»

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Время цифровой трансформации, с переменным успехом затрагивающей все сферы общества, несомненно, отражается и на деятельности органов Гостехнадзора России. Их основная деятельность, как известно, связана с государственной регистрацией и техосмотром самоходных машин, приемом экзаменов и последующей выдачей удостоверения тракториста-машиниста, а с недавнего времени и госрегистрацией аттракционов. Безусловно, внедрение цифровых технологий в первую очередь подразумевает пересмотр процедур предоставления государственных услуг и перевод их в электронный формат. И вот здесь Гостехнадзор с первых этапов сталкивается с непреодолимыми проблемами. Ведь необходимо и взаимодействие с заявителями, осмотр самоходных машин и аттракционов, прием экзаменов и выдача бумажных документов на руки. Поэтому и вынужден Гостехнадзор «танцевать» вокруг госуслуг в электронном виде, стараясь частями и урывками сделать этот процесс проще и ближе для потребителя.

У Портала свои преимущества

Инспекция Гостехнадзора Липецкой области вплотную этой проблемой занимается с 2012 года. Прежде всего это прием заявлений на оказание государственных услуг в электронном виде. В 2013 году их прием был реализован через региональный портал государственных и муниципальных услуг, а с 2018 года три самые востребованные услуги переведены на Единый портал государственных и муниципальных услуг. Ежегодно таким образом подается около 45% заявлений. Конечно, полностью оказать услугу в электронном виде не получится, придется посетить офис инспекции, чтобы получить регистрационные документы или удостоверение, но и преимущества Портала налицо. Помимо оплаты госпошлины со скидкой 30% в условиях осложнившейся эпидемиологической обстановки есть удобная возможность предварительной записи на прием при подаче заявления. Кроме этого, система межведомственного электронного взаимодействия позволяет освободить заявителя от сбора лишних бумаг. Это сокращает продолжительность получения услуги, экономится и время граждан. Инструмент настолько востребованный, что в «жаркие» месяцы количество запрашиваемых документов может переваливать за 200 000. Однако инспекция не только потребитель информации, но и ее поставщик. В 2020 году здесь разработан свой собственный сервис СМЭВ, который является первым подобным сервисом в России. Он позволит заинтересованным органам также быстро запрашивать у инспекции информацию - до этого же все делалось исключительно бумажной перепиской.

Вам поможет сайт инспекции

Помощником в предоставлении госуслуг стал и официальный сайт инспекции - https://gtn-lipetsk.ru. С него можно распечатать квитанцию для оплаты госпошлины уже с уникальным идентификатором начисления (УИН) в ГИС «Государственных и муниципальных платежей». То есть исключается обращение за этим номером в офис инспекции или ошибка при оплате. В 2016 году инспекция реализовала еще одну идею по применению УИН и внедрила его на бланки постановлений об административных правонарушениях. То есть уже «в поле» можно получить готовый документ и понести заслуженное наказание в виде административного штрафа.

Также за счет размещенных на сайте интерактивных сервисов граждане могут сами контролировать работу инспекции: проверить регистрацию самоходной машины или аттракциона, информацию о действительности удостоверения и даже отследить ход работы по поданным заявлениям, причем вне зависимости от места подачи.

На сайте есть и инструментарий технического осмотра для самоходных машин. В нем собрана вся информация, которая подробно описывает процедуру прохождения техосмотра, применяемые приборы, инструкции по эксплуатации, ГОСТы, уроки одного листа и даже видеоуроки. Кроме этого, создана база данных самоходных машин, которая применяется при автоматическом расчете нормы дымности отработавших газов дизельных двигателей. Это дает возможность исключить долгий поиск параметров, расчетов и сразу выдать результат процедуры. При кажущейся узкой специфичности инструмента, применимого только инспекторами, он дает доступ к информации в любое время и с любого устройства. На процедуру уходит ровно в два раза меньше времени, что очень важно для крупных предприятий, где каждая минута простоя машины на вес золота. Такой уровень открытости позволяет заявителям самим контролировать работу инспекторов и повышает уровень доверия к инспекции как к органу власти.

Доступность контроля

Кроме этого, в 2016 году в полную меру заработала Федеральная государственная информационная система учета и регистрации тракторов, самоходных машин и прицепов к ним (http://usmt.mcx.ru/), вобравшая в себя информацию со всех регионов страны. Наиболее интересные возможности открываются при попытке проверить государственную регистрацию аттракцио-нов. Начиная с апреля этого года все аттракцио-ны должны быть зарегистрированы в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2019 года № 1939 «Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов». Документ новый, и требования к аттракционам применяются достаточно жесткие. Чтобы упростить контроль, был разработан специальный тип государственного регистрационного знака, который содержит на себе QR-код. Теперь на аттракционе любой желающий может считать смартфоном QR-код, который приведет его на персональную страницу аттракциона во ФГИС УСМТ, где содержится полная информация о регистрации аттракциона.

Беспристрастный экзамен

Еще одна реализованная идея (это полностью заслуга липчан совместно с разработчиком «Интеллект Софт») - «Гостехнадзор Экзамен». Программа соответствует всем применяемым требованиям к работе. К примеру, программное обеспечение поддерживает обмен списками экзаменуемых между образовательными учреждениями и инспекцией Гостехнадзора, что позволило внедрить и в эту сферу электронный документооборот. Списки автоматически загружаются в учетную систему, и все экзаменуемые сразу проходят проверку каналами СМЭВ, получая допуск к экзамену. Инспектору остается только удостоверить результат и согласовать дату и время экзамена. Сам экзамен проходит в электронной форме, причем применяемые средства защиты абсолютно исключают возможность подсмотреть, списать или помочь как-то экзаменуемому. Время приема сокращается в разы, и теоретический экзамен у группы в 30 человек легко можно принять за один час. Все очень быстро поняли эти преимущества, и теперь 100% образовательных учреждений Липецкой области используют именно это программное обеспечение.

Фото из архива инспекции Гостехнадзора Липецкой области.

Руководитель инспекции Гостехнадзора Липецкой области Александр Плотников.

Работать на опережение

- В части оказания государственных услуг мы стараемся не ждать заявителя, когда он обратится с заявлением, а работаем на опережение, напоминая собственникам о тех действиях, которые им полагается выполнять по закону, - отмечает руководитель инспекции Гостехнадзора Липецкой области Александр Плотников. - Наш коллектив совместно с управлением информатизации Липецкой области организовали проактивное информирование с использованием государственной электронной почтовой службы, проще говоря, отправки уведомлений в личный кабинет на ЕПГУ. Для москвичей подобный сервис не в новинку, но по регионам мы безоговорочные лидеры, и не только среди органов Гос-технадзора. Наши заявители в личном кабинете теперь заранее получают уведомления о необходимости пройти техосмотр или заменить удостоверение, а если кто-то провинился, то и напоминание о своевременной оплате штрафа. Этот же функционал уведомлений мы транслировали еще и в СМС-рассылку. Это неоценимый инструмент напоминания для граждан.

Автор: Денис Фофанов.

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