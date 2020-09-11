Нам трезвость строить и жить помогает

.

История этого Дня насчитывает более 100 лет. Тогда, в дореволюционной России представители интеллигенции, священнослужители выступили с предложением – противопоставить алкогольной зависимости ценности здорового образа жизни. И 11 сентября 1913г. он стал официально отмечаться, как День трезвости, поддерживаемый церковью. В этот день был казнен (по пьяной прихоти) Пророк Иоанн Предтеча, и это повод задуматься о том, что человеческая жизнь зависит от трезвости.

Трезвость – всему голова

- Это и медицинское, и социально-общепринятое, и философское понятие. В то же время и функция центральной нервной системы, головного мозга, который определяет стержнем судьбу, жизнь человека, - комментирует главврач ЛОНД, заслуженный врач РФ Михаил Коростин. – Состояние трезвости позволяет объективно оценивать внутренние и внешние угрозы, выработать общепринятую концепцию, позволяющую сделать нашу жизнь и безопасной, и насыщенной. Ведь в чем смысл жизни? Трезвость четко отвечает на этот вопрос – чтобы жить счастливо, радостно, не разрушая, а созидая себя и окружающих. Трезвость – это базовое понимание, позволяющее человечеству выжить. Как только у человека идет ложное восприятие внутренней и внешней среды, угроз – он принимает неправильное решение, с точки зрения медицинской, биологической возникает болезненное состояние. А нарушение трезвости происходит, даже если человек не пьет, а неправильно принимает решения. И наибольший процент ошибок, приводящих к инвалидности, смертности, разрушению семьи – дают именно психоактивные вещества.

Три кита профилактики

Большую обеспокоенность, как отметил главврач ЛОНД, вызывает и детский алкоголизм, и «обидная смерть», когда человек, не являющийся алкоголиком, перебрал, не рассчитал дозу. Здесь надо помнить, что алкоголь обладает способностью «вытягивать» воду, идет загущение крови, образование тромбов.

- В отношении профилактики алкоголизма есть 3 кита – снижение дозы, градуса и частоты употребления спиртных напитков, - поясняет Михаил Коростин. – С удовлетворением отмечу, что у нас в регионе впервые снизилось количество умерших от опоя (примерно на 20%) в новогодние каникулы. И все это благодаря объемной профилактической работе среди населения с подключением СМИ, выездом в районы, активности общественных организаций. В то же время сыграла свою роль и самоизоляция в период пандемии. У нас на 3% выросло число умерших от алкогольно- ассоциированных заболеваний (циррозы, язвенная болезнь, алкогольная кардиомиопатия). Наблюдается увеличение умерших в состоянии алкогольного опьянения по причине «кухонных разборок», утопления, суицидов.

Как отмечают специалисты-наркологи, алкоголизм легко возникает на фоне затяжной депрессии. И трезвость здесь нарушается еще до приема горячительного – подводится некая идеологическая база, что алкоголь де нужен для разрядки.

- Такие люди очень быстро спиваются, - замечает Михаил Коростин. – Здесь скорее слабость не воли, а логики, патологические традиции, выхваченные непонятно откуда, что надо «разрядиться» алкоголем. Имеет значение и генетическая предрасположенность. А спиться можно и в 20 (быстрее) и в 40 лет.

Самая лучшая доза алкоголя – невыпитая. Я бы пожелал всем быть трезвыми – не только в отношении алкоголя, но и к своим поступкам, семье, и тогда мы получим то, чего часто не хватает – маленькие радости жизни, счастливые мгновения. Все зависит от нас.

ГУЗ «Липецкий областной наркологический диспансер»

Отделение амбулаторной реабилитации: (4742)34-85-86

г.Липецк,ул.Космонавтов,д.2.

Отделение стационарной реабилитации: (4742)43-00-98 (круглосуточно),

43-22-13,г.Липецк,ул.Крупской,д.2.

Амбулаторное детско-подростковое отделение: (4742) 73-05-50, г.Липецк, ул.Ленинградская,д.18.

.

Владимир КУЛИК.

реклама