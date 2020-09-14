Коронавирус в Липецкой области, последние новости на 14 сентября 2020 года: 31 человек заболел COVID-19

Еще 31 липчанин заразился коронавирусом Фото: Юлия КЛЮЕВА

За минувшие сутки в Липецкой области зафиксировали 31 случай заражения коронавирусом. Об этом в этот понедельник, 14 сентября, сообщили в региональном оперштабе. Больше всего заболевших в Липецке - 9. В Усманском районе диагноз подтвердился у 6 человек. В Грязинском районе 4 новых больных. В Ельце, Елецком и Лебедянском районе по 3 случая. В Тербунском районе - 2. В Данковском районе еще 1 местный житель подхватил инфекцию.

За время пандемии в регионе заболели 5 549 человек. Выздоровели 4 903 липчанина. Продолжают лечение 612 пациентов. Причем 252 из них остаются дома, так как у них болезнь протекает в легкой форме. Остальных 360 человек пришлось положить в больницу.

Не удалось спасти 334 липчан. Напомним, за прошедшие сутки скончались 2 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19.