Коронавирус в Липецке, последние новости на 29 сентября: запреты продлевают, людей снова переводят на удаленку

В Липецке людей снова переводят на удаленку Фото: Лия МУРАДЬЯН

Последние новости по коронавирусу в Липецкой области на 29 сентября 2020 года не утешительные. В регионе снова ужесточают ограничения по COVID-19. Власти уже внесли изменения в постановление администрации региона «о мерах по защите населения от распространения».

В частности, в Липецкой области продлили запрет на массовые мероприятия до конца октября. Также вводится строгий контроль соблюдения масочного режима в транспорте и других закрытых общественных местах, о чем говорилось ранее. Водитель автобуса или трамвая вправе высадить пассажира без маски и вызвать полицию для составления протокола.

Кроме этого, по рекомендации Роспотребнадзора коммерческим и другим организациям следует с 1 октября перевести на удаленную работу максимальное количество сотрудников.

Отдельные категории работников должны отправить на удаленку в обязательном порядке: это люди старше 65 лет и сотрудники, страдающие хроническими заболеваниями.

Пенсионерам и другим гражданам из группы риска по состоянию здоровья рекомендуют не посещать общественные места и ограничить контакты с людьми.