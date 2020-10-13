Ограничительные меры по COVID-19 не помешают взаимодействию депутатов Воронежской облдумы с избирателями

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Облдума стремится свести к минимуму для граждан неудобства, вызванные ограничительными мерами по COVID-19.
Сегодня в стране и регионе вновь осложнилась обстановка, связанная с распространением коронавируса. Несмотря на вновь вводимые ограничения во всех сферах жизни, депутаты Воронежской областной Думы продолжают работать в округах, остаются на связи с избирателями.
– Современные технологии позволяют делать это без потери эффективности и оперативности. В онлайн-режиме мы ежедневно решаем проблемы воронежцев. Только на прошлой неделе в рамках тематических приемов граждан старшего поколения в Воронежской области было принято более 450 заявителей. Несмотря на изменения в формате работы, депутаты Воронежской областной Думы готовы решать задачи, поставленные перед ними избирателями, – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.
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Письменные обращения
Их можно отправить почтой по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2. В них обязательно необходимо указать:
– наименование законодательного органа власти Воронежской области (либо фамилия, имя, отчество соответствующего депутата, либо должность соответствующего депутата);
– фамилия, имя, отчество отправителя (отчество – при наличии);
– почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ или уведомление о переадресации обращения;
– суть предложения, заявления или жалобы;
– личная подпись;
– дата;
– контактный телефон.
В случае необходимости к письменному обращению прилагаются документы или материалы либо их копии.
Письменное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса этот срок может быть продлен на 30 дней.
Электронные обращения
Их можно направить в электронную приемную на официальном сайте Воронежской областной Думы.
Для того, чтобы электронное обращение было рассмотрено, гражданам нужно внимательно заполнить разделы регистрационной формы, четко и корректно сформулировать вопросы.
В электронном обращении обязательно указывается:
– адресат обращения (депутат Воронежской областной Думы, либо комитет);
– фамилия, имя, отчество гражданина (отчество – при наличии);
– почтовый адрес (с индексом);
– контактный телефон;
– адрес электронной почты;
– текст обращения.
Гражданин может прикрепить к обращению файлы с необходимыми документами и материалами либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме по почте.
Электронное обращение рассматривается в течение 30 дней со дня его регистрации.
Информация справочного и иного характера (в пределах ведения сотрудниками общественной приемной) может быть предоставлена по телефону: (473) 277-93-13.