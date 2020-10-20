Липчане испугались, что их не пустят на отремонтированный стадион "Литейщик"

Липчан напугала информация о закрытии стадиона "Литейщик" Фото: Юлия КЛЮЕВА

В редакцию "КП-Липецк" обратились жители Сырского Рудника Липецка. До горожан дошла информация, что стадион "Литейщик" собираются передать спорткомплексу "Сокол". А затем повесить замок на вход и не пускать липчан на площадку. Жителей возмутила такая новость. Они начали собирать подписи против передачи стадиона.

- "Литейщик" - популярное место, которое притягивает жителей всех возрастов, - рассказала липчанка Татьяна. - Здесь пенсионеры занимаются скандинавской ходьбой, мальчишки гоняют в футбол, тренируются любители спорта. Неужели их всех выгонят?

Как сообщили "КП-Липецк" в пресс-службе мэрии, в настоящее время стадион работает в штатном режиме. И его не собираются закрывать. "Литейщик" могут передать на баланс МБУ СК "Сокол", так как у них есть необходимое оборудование для ухода за полем. Но в свободное от тренировок время стадион будет открыт для местных. А пока площадка относится к спортшколе №8.

- Кроме того, передача стадиона позволит организовать занятия для воспитанников спортшколы №12, в том числе секции инклюзивного футбола, пока у них нет своей площадки, - прокомментировала председатель департамента по физической культуре и спорту Александра Кузнецова. Но ещё раз отмечу – для жителей, в том числе детей, которые приходят играть на стадион, территория останется открытой.

Окончательное решения по передаче стадиона еще не приняли. Напомним, что в прошлом году на стадионе стартовала реконструкция.