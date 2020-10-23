Липчане не хотят платить больше за проезд в сгнивших автобусах: тариф поднимется с 1 ноября

Липчане недовольны состоянием старых пассажирских ПАЗиков Фото: Лия МУРАДЬЯН

Уже через неделю, с 1 ноября, в Липецке подорожает проезд, о чем перевозчики просили еще с конца прошлого года. Решение о тарифах в Липецке и Ельце приняли в областном управлении потребительского рынка. Там пояснили, что рост цен связан со стоимостью нового оборудования в автобусах, а также ценами на топливо и запчасти.

Проезд в Липецке будет стоить 21 рубль по карте и 26 – наличными, вместо нынешних 19 и 24 рублей. Перевозчиков можно понять, официально за последние два года дизельное топливо подорожало на 30%, стоимость новых автобусов увеличилась на 36%. Перевозчики также ссылаются на эпидемию коронавируса, из-за которой снизился пассажиропоток.

Однако самих жителей Липецка новость не обрадовала, народ недоволен тарифом, но прежде всего состоянием старых ПАЗиков, которые продолжают ездить на коммерческих маршрутах. Салон одного из таких прогнивших и грязных автобусов пассажиры сняли на видео.

На записи из автобуса маршрута №379 видны примотанные скотчем к поручням рваные кресла, проржавевшая крыша, сгнившие двери, грязные сиденья и пол.

– Как вы считаете, стоит ли платить за проезд 21 рубль по карте и 26 наличными, учитывая такое качество, – вопрошает автор видео. – Учитывая хамство водителей, постоянные нарушения с их стороны ПДД, а так же должностных инструкций.

В пресс-службе мэрии сообщили, что перевозчики продолжают обновлять автопарк, в прошлом году закупили 195 новых автобусов, в 2018 – 65. В этом году купят еще 32 больших низкопольных автобуса, на 2021 года подали уже 17 заявок.

– Мы понимаем, что с ростом цен на тариф увеличится и наша ответственность, – уверил председатель городского департамента транспорта Евгений Чекрыжов. – Поэтому отдельное внимание будет уделено качеству перевозок и порядку в общественном транспорте.