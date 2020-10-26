Липецкие медики опровергли слух, что пациентов инфекционки заставляют приходить со своими раскладушками

Ситуация сложная, но мест в госпиталах хватает. Фото: Лия МУРАДЬЯН

В Липецкой области не утихает шум вокруг истории с раскладушками в инфекционной больнице. Напомним, слухи появились после того, как в сети опубликовали фото людей со своим койко-местом у приемного покоя. Тогда же жители региона сообщили, что в больнице нет мест и пациенты без раскладушек сидят на стульях. В администрации региона тогда сообщили, что мест действительно может не хватать, но из-за тех, кто идет в больницу без направления.

В итоге слух о раскладушках опровергли сами медики. Они признали, что ситуация действительно тяжелая, но мест в коронавирусных госпиталях хватает.

– В связи с эпидемиологической ситуацией мы второй месяц работаем в очень интенсивном режиме, – рассказал главный врач Липецкой областной инфекционной больницы Андрей Филатов. – Больница имеет определенное количество коечных мест, но есть среди населения спонтанные желания, попасть на госпитализацию любым способом. Никакой потребности в раскладушках в больнице нет. А вот люди, после разделения госпиталей, по старой памяти все равно идут в областную больницу. Им приходится объяснять, что госпитализируют людей с тяжелыми формами.

В администрации заверили, что мест в больницах достаточно, а новый порядок госпитализации поможет разобраться с очередями.

Сейчас медики просят липчан не паниковать и не перегружать больницы. Врачи поясняют, что особое внимание требуется пожилым и людям с хроническими заболеваниями. Во многих других случаях лечиться можно дома по назначению врача.

– К нам идут все, приходится объяснять, что в некоторых ситуациях нужно лечиться на дому, – поясняет Андрей Филатов. – При этом мы никому не отказываем, консультируем и назначаем препараты.

Кстати, в Липецкой области стало на 100 коек больше – в Ельце открылся еще один ковидный госпиталь на базе роддома.