Масштабный велопробег состоится в День Олимпийского здоровья

26 Июль 15:30 2018-07-26T15:40:51+03:00

Принять участие в мероприятиях могут все желающие

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28 июля в Олимпийский день здоровья на главной площади региона стартует двухмесячник здорового образа жизни «Здоровый регион – 2018», - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. В 11.00 на Соборной площади начнется спортивно-развлекательная программа: конкурсы и физкультурные соревнования, выступления творческих коллективов. Спортивные федерации региона подготовили интересные интерактивные мероприятия, показательные выступления и мастер – классы.

Спортсмены клуба «Виртуоз» проведут показательные выступления и мастер-класс по ролиболу. Это - зрелищный вид спорта, основанный на игре, танце и оздоровительной практике одновременно. В дисциплине фристайл спортсмены продемонстрируют мастерство владения мячом на ракетке, вплетая в свое выступление элементы танца, гимнастики и акробатики. Липчанам представится возможность попробовать себя в укрощении мяча мягкой силы и освоить базовые приемы игры в ходе мастер-класса.

Также свое мастерство покажут спортсмены-фехтовальщики. Федерация фехтования подготовила для липчан интерактивную программу: зрителям позволят примерить экипировку, сделать фото с фехтовальщиками и расскажут об особенностях этого вида спорта.

Волонтеры футбольного клуба «Металлург» проведут для всех гостей аттракцион «Футбольная горка», где любой участник сможет попробовать научиться искусству футбольного паса. Здесь же можно будет увидеть футбольный фристайл от профессионалов, и принять участие в мастер-классе по набиванию мяча.

Кроме того, участники Олимпийского дня здоровья смогут увидеть показательные выступления тхэквондистов и велосипедистов детско-юношеской спортивной школы №7 города Липецка. Сразиться в стритбол на площади смогут дети и взрослые (игра в баскетбол на одно кольцо). Свою презентационную программу представит волейбольный клуб «Липецк».

Липецкая областная общественная организация по развитию физической культуры, творчества, искусства и формированию здорового образа жизни "Территория здоровья" подготовила показательное выступление мастеров йоги, организует тест Купера (тест на физическую подготовленность организма человека) для всех желающих и проведет мастер-класс по упражнениям из йоги.

Будет работать мобильный пункт «ГТО – узнай свои возможности!». Здесь все желающие смогут проверить свои силы в прыжках длину, отжимании и выполнении других нормативов комплекса Готов к труду и обороне. Одним из ярких событий дня станет презентация социального телепроекта ТРК «Липецкое время» «На высоте».

Часом позже – в 12.00 – с площади Соборной стартует областной велопробег. Велосипедисты отправятся по маршруту площадь Соборная – улица Зегеля - площадь Героев - железнодорожный вокзал - дворец спорта «Звездный» – площадь Авиаторов – площадь Героев, а затем по улице Зегеля вернутся на Соборную площадь. В колонне проедут представители всех районов Липецкой области, городов Липецка и Ельца – это любители здорового образа жизни и велосипедного спорта.

Регистрация участников велопробега в 11.00. Принять участие в мероприятиях могут все желающие.