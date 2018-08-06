Семья Козловых из Усмани признана одной из лучших в России

СЕГОДНЯ 14:35 2018-08-06T14:39:53+03:00

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Подведены итоги всероссийского конкурса «Семья года-2018», в одной из номинаций которого - «Многодетная семья» - среди лучших названы супруги Владимир и Надежда Козловы из Усманского района.

Участие в главном семейном конкурсе страны приняли все 85 субъектов России, - сообщает пресс-служба администрации Липецкой области. Регионы представили 329 семей, претендующих на почетное звание «Семья года». По номинациям соревнования они распределились следующим образом: «Многодетная семья» - 74 заявки, «Молодая семья» - 69 заявок, «Семья - хранитель традиций» - 70 заявок, «Сельская семья» - 68 заявок. В номинации «Золотая семья России» было принято 48 заявок.

Члены организационного комитета конкурса, а также авторитетные независимые эксперты тщательно изучили присланные документы, публикации, видеоролики и презентации. По итогам обсуждения победителями названы 85 семей. В самой популярной номинации -«Многодетная семья» - отмечены 15 супружеских пар, в номинации «Молодая семья» - 19, в номинации «Сельская семья» - 17. Победителями в номинации «Семья – хранитель традиций» стали 18 супругов, а «Золотыми семьями России» признаны 16 пар.

В концертном зале гостиницы «Космос» 22 ноября состоится торжественная церемония чествования лучших из лучших, самых дружных, творческих, социально активных, самых выдающихся семей нашей страны. Их истории станут яркими страницами почетной книги «Семья года-2018».

Супруги Козловы стали в этом году одними из победителей областного публичного конкурса на определение лучшей семьи года. Они заняли первое место в номинации «Лучшая опекунская или приемная семья». До этого усманцы уже побеждали в другом всероссийском состязании - конкурсе замещающих семей. Тогда они были признаны лучшими в номинации «Самая творческая семья». Надежда и Владимир Козловы прожили в браке 25 лет, они стали родителями 13 детям, из них восемь - приемные.

В Липецкой области более 500 приемных и 1200 опекунских семей, в которых воспитываются свыше 900 и 1400 детей соответственно. «Семья была и остается хранительницей человеческих ценностей, культуры и исторической преемственности поколений, - подчеркивает глава региона Олег Королев. - Благодаря семье крепнет и развивается государство, растет благосостояние народа. Во все времена о развитии страны судили по положению семьи в обществе и по отношению к ней государства. В Липецкой области семьям - особая поддержка, и большое спасибо родителям за труд, за рождение и воспитание детей, за укрепление ценностей материнства и отцовства».

Фото с сайта администрации Липецкой области.