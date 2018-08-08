2018-08-08T17:56:21+03:00
Происшествия

Участника резни в кафе Ельца задержали силовики в Нижневартовске

Мужчину брали силовики спецназа прямо на улице [видео]
Лия МУРАДЬЯН
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Задержание на УралеЗадержание на УралеФото: скрин с видео
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В Нижневартовске задержали одного из участников резни в ночном клубе ригель, которая произошла в ночь на 8 июля в городе Елец Липецкой области. Напомним, кровавое побоище в известном в регионе кафе «Ригель», где и раньше случались массовые драки. Последний раз в ход пошли ножи. Причем одного из пострадавших пытались добить в больнице, откуда также опубликовали запись, где видно, как избивают лежащего на катале мужчину.

После инцидента поползли слухи, что, якобы, в Ельце царят произвол и беззаконье, орудует бандитская группировка, которая держит в страхе жителей и полицию. Позже в УМВД по Липецкой области эти слухи опровергли, также сообщили, что по инциденту завели три уголовных дела и обещали наказать всех виновных.

Драка и пононожовщина в клубе Ельца.Видео: t.me/breakingmach

Меры правоохранителей не заставили себя долго ждать. Один из участников поножовщины, который отметился на видеозаписи, успел сбежать на Урал, но долго скрываться не удалось. Накануне сотрудники уголовного розыска липецкого УМВД прибыли за подозреваемым в Нижневартовск.

Драка в ночном клубе Ельца с поножовщиной.

Полиция опубликовала видео залдержания. Оно проходило прямо на улице при силовой поддержке уральского спецназа. Как сообщили в УМВД по Ханты-Мансийскому АО-ЮГРЕ, в ходе досмотра правоохранители обнаружили у подозреваемого и предполагаемое орудие преступления – нож. Сейчас мужчину привезли в Елец, где заключили под стражу.

Начальник СУ УМВД Липецкой области о кровавом побоище в клубе Ельца.Полиция нашла всех участников драки

Участника резни в елецком кафе задержали на Урале.Видео УМВД по Ханты-Мансийскому АО-ЮГРЕ

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